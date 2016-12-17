أخبار الأهلي اليوم 17/12/2016..غالى يهنئ أبطال السلة

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم السبت 17/12/2016 أبرزها تهنئة حسام غالي قائد فريق الكرة الأول، للاعبي فريق السلة بالنادي الذي توج أمس ببطولة افريقيا بعد الفوز علي ليبولو الأنجولي.

حسام غالى يهنئ سلة الأهلى بعد الفوز بالبطولة الإفريقية

جه حسام غالى قائد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نيابة عن زملائه اللاعبين، التهنئة لفريق السلة بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى لأول مرة فى تاريخه ،وعبر غالى عن سعادته هو ورفاقه اللاعبين بهذا التتويج، مقدما التهنئة للاعبى وجهاز فريق كرة السلة بهذه البطولة الغالية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لكل الفرق التى تمثل اسم النادى الأهلى فى كل الرياضات.

متعب وجدو الصغير يغيبان عن مران المستبعدين فى الأهلي

تغيب الثنائى عماد متعب ومحمد حمدى زكى مهاجما الأهلى عن مران المستبعدين من مواجهة المصرى البورسعيدى، والذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتواجد الأهلى حالياً فى معسكر ببرج العرب استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى غداً، فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام.

أحمد عادل حارس الأهلي يحتفل بزفافه الاثنين المقبل

يعقد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى حفل زفافه يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد مواجهة المصرى البورسعيدى غداً الأحد فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى العام، والتى تم استبعاده منها للترتيب للزفاف بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى.

باسم على مُهدد بالغياب عن الأهلي أمام المصري بسبب الإصابة

تعرض باسم على ظهير أيمن الأهلى لكدمة قوية فى قدمه اليمنى خلال التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى للاعبين مساء اليوم بالإسكندرية، ليصبح اللاعب مُهددًا بعدم المشاركة فى مباراة المصرى المقرر لها غدًا فى الجولة الـ16 للدورى.

الأهلى يدفع 50 ألف دولار للثنائى الأمريكى بعد الفوز ببطولة إفريقيا للسلة

صرف النادى الأهلى ما يقرب من 50 ألف دولار على ثنائى فريق السلة الذى فاز أمس ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى التى استضافها الأهلى، واختتمت أمس الجمعة.

كان الأهلى قد تعاقد مع ثنائى أمريكى هو واين أرنولد وماركيث كامينجز لتدعيم صفوف الفريق فى بطولة إفريقيا التى أُقيمت خلال الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر الجارى.

وساهم هذا الثنائى فى تتويج المارد الأحمر ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى لأول مرة فى تاريخه، كما حصل واين أرنولد على لقب أفضل لاعب فى البطولة.