ننشر السيرة الذاتية للواء أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية الجديد

كتب زكى القاضى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارًا مساء اليوم، بتولى اللواء أحمد خالد حسن، منصب قائد القوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة ربيع الذى تولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.

ويرصد اليوم السابع أبرز المعلومات عن اللواء أحمد خالد، قائد القوات البحرية الجديد.

ولد اللواء أحمد خالد حسن سعيد، أول يناير 1958، وتخرج فى الكلية البحرية عام 1978، وتم ترقيته إلى رتبة لواء فى أول يناير 2008، كما تولى رئاسة أركان البحرية فى أبريل 2015 قبل أن تتم ترقيته اليوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى قيادة القوات البحرية.

حصل اللواء أحمد خالد على بكالوريوس الدراسات البحرية، كما نجح فى اجتياز الفرقة الراقية "تنفيذيين"، وحصل قائد القوات البحرية الجديد، على ماجستير العلوم العسكرية من كلية قادة وأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج قائد القوات البحرية الجديد فى المناصب الحتمية داخل القوات البحرية، حتى وصل إلى منصب قائد قاعدة مطروح البحرية، ثم قاعدة البحر الأحمر البحرية، وتلاها قائد قاعدة الاسكندرية البحرية، ووصل إلى منصب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى رئاسة أركان القوات البحرية.

وحصل اللواء أحمد خالد سعيد على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية الخدمة الممتازة وميدالية المشاركة فى ثورة 25 يناير 2011 ونوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى، وميدالية المشاركة فى ثورة 30 يونيو 2013.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر عدة قرارات مساء اليوم منها تعيين الفريق أسامة منير محمد ربيع، نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، اعتبارًا من غدٍ الأحد، وتعيين اللواء بحري أ.ح أحمد خالد حسن سعيد، قائدًا للقوات البحرية اعتبارًا من اليوم السبت.