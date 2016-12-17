النيابة توجه 3 اتهامات للضابط كريم فى واقعة قتل «مكين»

مراسل ONA

كشف مصدر قضائي بنيابة غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، أنه تم توجيه ٣ اتهامات للضابط كريم مجدي و٨ أمناء بقسم الأميرية في واقعة مقتل “مجدي مكين” داخل القسم.

وأوضح المصدر – أن النيابة نسبت لهم اتهامات بضرب أفضى إلى الموت،، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملاؤه، والإضرار العمدي بجهة عملهم.ومن جانبهم انكرو الاتهامات الموجهة اليهم.

وتسلمت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

ووصل النقيب كريم مجدي معاون مباحث قسم الأميرية و أمناء الشرطة محمد سعيد و محمود حسان و سيد عبد المعطي، ياسر حسن السيد وسعد رواش وعبد الغني منير، وأحمد سعيد، ومحمود حسان ومحمد حسن، لمقر نيابة حوادث غرب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بصحبة عدد من هيئة الدفاع عنهم لحضور التحقيقات.

واستمعت النيابة لـ9 من قوة قسم الأميرية، وأنكروا اعتدائهم على مجدي مكين، وهو ما أثبته تفريغ كاميرات القسم، عدا أمين شرطة تبين اعتدائه على شريك “مكين” ومخلى سبيله بكفالة 1000 جنيه على ذمة التحقيقات.