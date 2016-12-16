أخيراً.. صرف علاوة بقيمة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي من يوليو الماضي للعاملين بالجهات الآتية

شيماء مصطفى

تداولت عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، أن وزارة المالية قد أنتهت من مشروع القانون الخاص بالعلاوة الدورية للجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية على أن يتم صرفها لجميع موظفي الدولة الذين لديهم لوائح خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

حيث سيتم إرسال مشروع القانون الخاص بالعلاوة الدورية للعاملين من أصحاب الكادرات الخاصة والعاملين الذين لديهم لوائح خاصة إلى مجلس النواب لمناقشته وإدخال أية تعديلات عليه ثم إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعتماده ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية ليتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر على أن يتم صرف تلك العلاوة وفقاً لما هو متوقع مع راتب شهر ديسمبر أو شهر يناير على الأكثر وستكون بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.

من الجدير بالذكر أن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية تم صرف العلاوة الدورية لهم وفق ما هو منصوص عليه بالقانون بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بداية من شهر يوليو الماضي وقد حصل عليه الموظفين بالفعل مع راتب شهر نوفمبر الماضي وفق ما أعلنت عنه وزارة المالية في حينها.

والهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية لم تصرف حتى الآن العلاوة الدورية لأنهم لديهم لوائح خاصة بهم وهؤلاء العاملين من التخصصات الآتية:-

المعلمين، الأطباء ، الشرطة ، القضاء ، الجامعات ، هيئة قناة السويس ، الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية ، اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، العاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام أو القطاع العام.

شبكةعيونالإخبارية

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