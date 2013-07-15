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التعليم العالي: إعلان الأعداد والحد الأدنى للقبول بالجامعات غدا

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التعليم العالي: إعلان الأعداد والحد الأدنى للقبول بالجامعات غدا التعليم العالي: إعلان الأعداد والحد الأدنى للقبول بالجامعات غدا

 أعلنت وزارة التعليم العالي أن الأعداد النهائية المقرر قبولها بالجامعات سيتم تحديدها غدا الثلاثاء وأن مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات سيتم الإعلان عنها عقب انتهاء أعمال مراحل التنسيق المختلفة.

ونفت الوزارة – في بيان صادر اليوم الاثنين – ما تردد بشأن أعداد الطلاب المقرر قبولهم بالجامعات أو بشأن مؤشرات الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة.
> وناشدت الوزارة المسئولين عن المواقع الالكترونية المختلفة عدم نشر بيانات أو معلومات خاطئة على لسان مسئوليها وذلك حفاظا على ما أسمته بأمن البلاد واستقرار الوطن.

أ ش أ

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