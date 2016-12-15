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خبير اقتصادي: الدولار بهذا الشكل سيصل ل 41 في هذا التوقيت

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خبير اقتصادي: الدولار بهذا الشكل سيصل ل 41 في هذا التوقيت خبير اقتصادي: الدولار بهذا الشكل سيصل ل 41 في هذا التوقيت

قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، بأن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري قرار انتحاري، والدولار مستمر في الصعود أمام الجنيه الأيام المقبلة، وهو على وشق الوصول ل 20 جنيهاً ببعض البنوك المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف النحاس بأنه من الممكن أن تلجا المصرية، بأن تقوم على أخذ خطوة انتحارية، تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي، كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق بعد أن اختفت بعض السلع الأساسية مثل بعض الأدوية بسبب عدم توافر الدولار.

وأشار النحاس بأن هذه الخطوة إذا أخذتها الحكومة، سوف يرتفع بداية العام المقبل 2017 في الربع الأول من العام إلى 24 جنيهاً، وسوف يصل إلى 41 جنيهاً في نهاية العام المقبل 2017، ويستمر في الزيادة، وسوف يحدث في فجوة كبيرة جداً بالعملة وبالاقتصاد.

وأكد بأن الحل المناسب للخروج من هذه الأزمة، هي أن تتجه الدولة لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وان تستبعد الاستيراد للعديد من الأشياء ذات الرفاهية العالية، حتى يتم توفير الدولار بصورة توائم الطلب عليه لتوفير السلع الأساسية.

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