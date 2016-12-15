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بالارقام.. إرتفاع أسعار الحبوب الغذائية والسكر والزيوت بنسبة 50%

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بالارقام.. إرتفاع أسعار الحبوب الغذائية والسكر والزيوت بنسبة 50% بالارقام.. إرتفاع أسعار الحبوب الغذائية والسكر والزيوت بنسبة 50%

قال مسئولون فى الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك إرتفاعاً في الحبوب الغذائية يتراوح ما بين 40 إلى 50% بعد اتخاذ محافظ البنك المركزي طارق عامر القرار الخاص بتعويم الجنيه المصري فى الأول من شهر نوفمبر الماضي.

وفى ذات السياق قال رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد لطفي العيسوي إن طن الأرز الشعير يبلغ سعره حالياً ما بين 4000 جنيه إلى 4100 جنيه ، طن الأرز الأبيض يبلغ نحو 7000 جنيه وطن السكر التمويني ب7000 جنيه، وطن السكر الحر لدي القطاع الخاص يبلغ 12 ألف جنيه، كذلك أرتفعت الزيوت وبلغ سعر طن الزيت ما بين 15000 إلى 17000 جنيه، وطن الدقيق يتراوح ما بين 4500 إلى 5000 جنيه.

كذلك يبلغ طن الفاصوليا البيضاء ب 18 ألف جنيه ، واللوبيا ب 18 ألف جنيه ، كما يبلغ طن الفول نحو 7.75 ألف جنيه ، وطن العدس ب 20.500 جنيه .

وأكد تجار الحبوب الغذائية على أن تلك الأسعار متغيرة وفق نتيجة لاستيرادها من الخارج وبالتالي تتوقف على سعر الدولار في البنوك.

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