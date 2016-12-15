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بالصور..إلهام عبد البديع في كواليس آخر يوم تصوير بمسلسل «ولاد تسعة»

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الهام عبد البديع وهبة مجدي وسهر الصايغ وفريق العمل

الهام عبد البديع وهبة مجدي وسهر الصايغ وفريق العمل

كتب: هاني صابر 

انتهت الفنانة إلهام عبد البديع، أمس الأربعاء، من تصوير أخر مشاهدها في مسلسل”ولاد تسعة”، والذي يعد آخر يوم أيضًا لفريق عمل المسلسل الذي تتكون أحداثه من 60 حلقة .

وحرصت “إلهام” علي إلتقاط صور تذكارية مع فريق العمل داخل اللوكيشن إحتفالا بإنتهاء تصوير العمل، وكانت عدد من الفنانات تتواجدن في آخر يوم للتصوير ومنهم هبة مجدي وسهر الصايغ ومنار الغيطي ومخرج العمل أحمد شفيق ومدير تصوير المسلسل.

مسلسل”ولاد تسعة”، يشارك في بطولته نيكول سابا، خالد سليم، خالد زكى،هبة مجدي، إلهام عبدالبديع، سهر الصايغ، ميارالغيطي، بيومي فؤاد، رحمة حسن، لقاء سويدان، حسام فارس، إسلام جمال، دنيا المصري، عمرو عابد، إنعام سالوسة، محمد التاجي، تهاني راشد، حنان سليمان، حمادة بركات، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق.

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