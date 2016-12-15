الأهلي يطير إلى الإسكندرية بعد صلاة الجمعة

نورهان فايد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية في تمام الواحدة ظهرًا غدًا - عقب صلاة الجمعة - على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويطير الأهلي إلى الإسكندرية عقب المران للدخول في معسكر ملغلق استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرنًا يوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، وينقل حسام البدري، المدير الفني للفريق، التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين.

ويستضيف الأهلي نظيره المصري، الأحد المقبل، في برج العرب، في الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شبكةعيونالإخبارية

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