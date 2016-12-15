نيابة سوهاج: البحث عن مسجل خطر استولى على مبالغ مالية من محطات الوقود

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج حبس محمد محمود قبيصى أربعة أيام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامه بمساعدة مسجل شقى خطر تحت رقم 436 فئة "ب" سرقات بالإكراه" والسابق اتهامه فى عدد "25" قضية متنوعة وذلك لانتحال الأخير صفة موظف عام "مفتش أمن صناعى" والاستيلاء على مبالغ مالية من أصحاب محطات الوقود بالاشتراك مع آخر.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف عام "مفتش أمن صناعى" والمرور على محطات الوقود بالمراغة والحصول على مبالغ من المواطنين تحت ذلك الزعم التأكيد من الأمن والسلامة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدردير، وكيل القسم وتبين من التحريات تقدم الحماية المدنية بمذكرة تفيد قيام أحد الأشخاص بتحرير أيصالات مزورة منسوب صدورها لإدارة الحماية المدنية بسوهاج وتحصيل مبالغ مالية من عدد من أصحاب محطات الوقود، وبلاغ عماد على محمد عز 44 سنة صاحب محطة وقود، عبد الآخر محمد محمود سنادة 64 سنة صاحب محطة وقود، حاتم محمد بدر عبد الغنى 65 سنة صاحب محطة وقود ويقيمون دائرة مركز المراغة،على محمود عبد العال حسين 63 سنة مفتش أمن صناعى بمديرية القوى العاملة بسوهاج ويقيم بناحية تونس دائرة مركز سوهاج بقيام شخص مجهول بانتحال صفة مفتش بالأمن الصناعى بالقوى العاملة وقيامه بالتوقيع بدفاتر الزيارات وسجل 21 بترول بمحطات الوقود وتحرير ايصالات استلام نقدية مزورة منسوبة لإدارة الحماية المدنية بسوهاج.

بإجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحة البلاغ وتم تحديد شخصية المتهم ماهر محمد محفوظ عمارة 57 سنة مزارع ويقيم بناحية عامر دائرة مركز المراغة والمسجل شقى خطر تحت رقم 436 فئة "ب " سرقات بالإكراة " والسابق إتهامه فى عدد"25" قضية متنوعة وانتحاله صفة موظف عام " مفتش أمن صناعى " واستولى على مبالغ مالية من أصحاب محطات الوقود بالأشتراك مع محمد محمود قبيصى 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كافة الإيصالات المزورة وكذا دفاتر الزيارات وسجلات 21 بترول الذى قام المتحرى عنه بالتوقيع فيها وتم ضبط المتهم محمد محمود قبيصى سباق كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الأول تحرر عن ذلك المحضر رقم 5238 إدارى مركز المراغة لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهم الهارب.