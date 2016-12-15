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طاهر لـ"البدري": "هل هناك فائدة من الإستبدال لنا..ومن الفريق الذي يوافق علي بيع لاعبيه الممييزين"

  • رياضة
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طاهر لـ"البدري": "هل هناك فائدة من الإستبدال لنا..ومن الفريق الذي يوافق علي بيع لاعبيه الممييزين" طاهر لـ"البدري": "هل هناك فائدة من الإستبدال لنا..ومن الفريق الذي يوافق علي بيع لاعبيه الممييزين"

نورهان فايد

كشفت مصادر خاصة عن حوار دار بين رئيس النادي الأهلي، محمود طاهر وأعضاء مجلسه، خلال الساعات الماضية حول طلب الاستبدال في فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وافاد مصدر مطلع أن رئيس النادي واجه مطالب عده من بعض المجلس بضرورة الضغط علي إتحاد الكره لإعادة الإستبدال لدعم الفريق في مواجهة رفض الزمالك الضاري.

وأضاف المصدر أن محمود طاهر قال خلال تلك الجلسة :« هل هناك فائدة من الإستبدال لنا..ومن الفريق الذي يوافق علي بيع لاعبيه الممييزين وهو لن يستطيع ضم جدد بدلاء لهم».

وكان حسام البدري المدير الفني للفريق، طلب ضرورة فتح الاستبدال، لإمكانية ضم لاعبين جدد لقائمة الفريق.

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