لأول مرة.. صلاح يشارك في مران روما

نورهان فايد

عاد محمد صلاح لاعب روما للتدريبات الجماعية لفريق استعدادًا لملاقاة يوفنتوس في الجولة الـ17 من عمر الدوري الإيطالي.

وشارك صلاح في تدريبات الفريق اليوم بعد غياب دام 14 يومًا،بسبب الإصابة الذي تعرض لها قبل موقعة لاتسيو بالجولة الـ15، والذي انتهى بفوز روما بهدفين دون رد.

وتغيب صلاح عن المباراة الماضية أمام ميلان، والتي انتهت بفوز فريق العاصمة بهدف دون رد عن طريق ناينجولان.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، مساء أمس الأربعاء أن اللاعب سيشارك في تدريبات فريق اليوم،ولكن من الصعب الدفع به في لقاء يوفنتوس من بداية اللقاء،ولكن من الممكن أن يتم الدفع به في حالة الإحتياج له،خاصة وأن المباراة صعبة ومهمة للفريقين.

شبكةعيونالإخبارية

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