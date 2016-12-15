أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة ربة منزل بحروق عقب تسرب من أسطوانة البوتاجاز بمنزلها بسوهاج

Google+ Print
إصابة ربة منزل بحروق عقب تسرب من أسطوانة البوتاجاز بمنزلها بسوهاج إصابة ربة منزل بحروق عقب تسرب من أسطوانة البوتاجاز بمنزلها بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

 

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج فتاة فى الرابعة عشر من العمر مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام وعللت سبب الإصابة نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء قيامها بطهي الطعام.

 

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام بوصول فتاه مصابة بحروق متفرقة بالجسم.

 

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن، رئيس فرع بحث الشرق بوصول دعاء . أ . ب 14 سنة لا تعمل وتقيم بناحية النغاميش دائرة المركز مصابة "بحروق نارية متفرقة بالجسم" وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام، وبالفحص وسؤالها قررت حدوث إصابتها نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء قيامها بطهي الطعام، ونفت الشبهة الجنائية.

 

وتقوم إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5599 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365