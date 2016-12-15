إصابة ربة منزل بحروق عقب تسرب من أسطوانة البوتاجاز بمنزلها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى جنوب شرق محافظة سوهاج فتاة فى الرابعة عشر من العمر مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام وعللت سبب الإصابة نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء قيامها بطهي الطعام.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام بوصول فتاه مصابة بحروق متفرقة بالجسم.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن، رئيس فرع بحث الشرق بوصول دعاء . أ . ب 14 سنة لا تعمل وتقيم بناحية النغاميش دائرة المركز مصابة "بحروق نارية متفرقة بالجسم" وتم تحويلها لمستشفي سوهاج العام، وبالفحص وسؤالها قررت حدوث إصابتها نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز أثناء قيامها بطهي الطعام، ونفت الشبهة الجنائية.

وتقوم إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5599 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.