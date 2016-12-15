إطلاق اسم الشهيد عبد السميع الشبولى على شارع السلام بالروضة

دمياط - عبده عبد البارى

أصدر إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط القرار رقم 846 لسنة 2016 والذى ينص على اطلاق اسم الجندى مجند شهيد عبد السميع مصطفى الشبولى على شارع السلام بمدينة الروضة.

وفى سياق آخر وافق إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على البدء فى تنفيذ اساسات مشروع بناء معهد أزهرى بمدينة تفتيش كفر سعد، على أن يتم السير فى اجراءات اصدار رخصة البناء من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كفر سعد وسداد كافة الرسوم المطلوبة بعد تعديل المساحة من 1830 متر الى 1633.5 متر.

جاء ذلك استجابة للالتماس المقدم من الإدارة المركزية لمعاهد دمياط التابعة للأزهر الشريف والمذكى من ايفيلين بطرس عضو مجلس الشعب بشأن قطعة الأرض المخصصة لبناء المعهد والصادر له قرار تخصيص رقم 1350 لسنة 2000.

وفى سياق متصل عقد اليوم الخميس اللواء سامى عبد العزيز سكرتير عام المحافظة اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا هاما بحضور اللجنة تطوير مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مع الشركة الأسبانية "إيفولف" للاستثمار.

وانتهت اللجنة بالتأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً لتوجيهات المحافظ، على أن يبدأ التشغيل التجريبى للمصنع اعتباراً من الثلاثاء المقبل.