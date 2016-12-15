5 خطوات مهمة لحماية صورك على إنستجرام

كتبت إسراء حسنى - تصميم منال الليثى

حماية حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة أمر مهم للغاية، خاصة بعد زيادة أعداد القراصنة والمتطفلين بشكل كبير، ويعد إنستجرام من أهم التطبيقات التى ينشر عليها المستخدمون الصور بشكل مكثف، وإذا كنت تريد تأمين حسابك وصورك بشكل كافٍ عليك اتباع الخطوات التالية على هواتف الآيفون.

- الخصوصية الكاملة

يجب أن يكون حسابك private، وهذا يعنى أن متابعيك فقط هم من سيرون منشوراتك.

ادخل على الإعدادات فى حسابك الشخصى واختار private account.

- اخفِ مكانك

كل صورة تقوم بنشرها يتحدد المكان الخاص بها.

اضغط على الثلاث نقاط الموجودة أعلى الصورة واختر Edit

وبعد ذلك اضغط على معلومات المكان أعلى الصورة

واخترRemove Location.

- لإلغاء ميزة تحديد المكان، اضغط على إعدادات الهاتف وبعدها Privacy ومنها Location Service

انزل لأسفل حتى تجد Instagram وبعد ذلك اختر location access وبعدها Never.

- حظر المشتبه بهم

إذا أضفت أى شخص وشعرت أنه مثير للشكوك يمكنك حجبه، من خلال الذهاب لحساب هذا الشخص والضغط على الثلاث النقاط فى الأعلى واختيار Block User.

- حدد TAG الصور

إذا كنت لا تريد أن يشير أحد لك فى صورة

اذهب لحسابك واضغط على الأيقونة التى تشبه المربع

اضغط على الثلاث نقاط فى الجانب الأيمن، واختر بعد ذلك Tagging Options واضغط على Add Manually

- قلل عدد الهاشتاجات

زيادة عدد الهاشتاجات على صورة بعينها يعنى أن عدداً كبيراً من المستخدمين سيرونها.