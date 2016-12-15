المنظمة العربية للتنمية تعقد المؤتمر الدولى الـ3 للعلاقات العامة الاثنين

كتب - محمود محيى

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ( ARADO )، المؤتمر العربى الدولى الثالث للعلاقات العامة فى القاهرة خلال يومى 19و 20 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة إن التحولات غير المسبوقة التى يمر بها العالم العربى حالياً، تفرض على الحكومات العربية أن تعيد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل يجب أن تعتبر التواصل والعلاقات العامة جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادى كم الأزمات المحلية والإقليمية الناتجة عن الأساليب التقليدية السابقة.

كما سيعرض خلال المؤتمر عدة نماذج حديثة وقصص النجاح في دور العلاقات العامة والتواصل فيما بين الحكومات والمؤسسات والافراد، مع التأكيد على دور التواصل فى التنبؤ بالأزمات وكيفية حلولها لواقع أفضل للعالم العربى.

يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكلاف كلاوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء أبرزهم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، وجياني كتالفامو الخبير العالمي فى الإعلام الرقمى والاجتماعى، والدكتورة شيرين زقلمة مدير شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة بمصر، ورنا نجم شركة يرنو بالأردن، وستيفن موندجو مدير منظمة الكافرد، والدكتوررضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنمسا، بالإضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون فى مجال العلاقات العامة.

وتعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الدولي للعلاقات العامة بصفة دورية لدعم وتطوير منظومة العلاقات العامة والتواصل بين الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة العربية.

وانشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.

وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 20 دولة.