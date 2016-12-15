أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المنظمة العربية للتنمية تعقد المؤتمر الدولى الـ3 للعلاقات العامة الاثنين

Google+ Print
المنظمة العربية للتنمية تعقد المؤتمر الدولى الـ3 للعلاقات العامة الاثنين المنظمة العربية للتنمية تعقد المؤتمر الدولى الـ3 للعلاقات العامة الاثنين

>كتب - محمود محيى

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ( ARADO )، المؤتمر العربى الدولى الثالث للعلاقات العامة فى القاهرة خلال يومى  19و 20 ديسمبر الجارى.

وقال  الدكتور ناصر القحطانى، مدير عام المنظمة إن التحولات غير المسبوقة التى يمر بها العالم العربى حالياً، تفرض على الحكومات العربية أن تعيد النظر في الكيفية التي تتواصل بها مع شعوبها، بل يجب أن تعتبر التواصل والعلاقات العامة جزءًا أساسيًا من استراتيجياتها وسياساتها، وذلك لتفادى كم الأزمات المحلية والإقليمية الناتجة عن الأساليب التقليدية السابقة.

كما سيعرض خلال المؤتمر عدة نماذج حديثة وقصص النجاح في دور العلاقات العامة والتواصل فيما بين الحكومات والمؤسسات والافراد، مع التأكيد على دور التواصل فى التنبؤ بالأزمات وكيفية حلولها لواقع أفضل للعالم العربى.

يذكر أن المتحدث الرئيس للمؤتمر هو الرئيس فاكلاف كلاوس، الرئيس السابق لجمهورية التشيك، كما يتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء أبرزهم عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، وجياني كتالفامو الخبير العالمي فى الإعلام الرقمى والاجتماعى، والدكتورة زقلمة مدير شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة بمصر، ورنا نجم شركة يرنو بالأردن، وستيفن موندجو مدير منظمة الكافرد، والدكتوررضا رضا الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنمسا، بالإضافة الى هذا يتضمن المؤتمر العديد من أوراق العمل التي يقدمها متخصصون فى مجال العلاقات العامة.

وتعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الدولي للعلاقات العامة بصفة دورية لدعم وتطوير منظومة العلاقات العامة والتواصل بين الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمنطقة العربية.

وانشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وطبقاً لاتفاقية إنشائها، تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.

وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة، توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها 20 دولة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الخميس 8-4-2017 مع الإعلامية " شيرين عفت " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك