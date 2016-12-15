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"FDA" تصدق على مرهم جديد لعلاج الإكزيما

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"FDA" تصدق على مرهم جديد لعلاج الإكزيما "FDA" تصدق على مرهم جديد لعلاج الإكزيما

>كتب بيتر إبراهيم

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية اليوم، على مرهم جديد يسمى“Eucrisa” ويحتوى على المادة الفعالة (crisaborole) لعلاج الإكزيما الخفيفة إلى المعتدلة أو ما يطلق عليها (التهاب الجلد التأتبى) فى المرضى الذين يبلغون من العمر سنتين إلى كبار السن.

 

ومن المعروف أن الإكزيما هى مرض جلدى التهابى مزمن، وتبدأ عادة فى الطفولة ويمكن أن تستمر من خلال مرحلة البلوغ، وتتكون بسبب مزيج من العوامل الوراثية، والمناعية والبيئية، وأعراضها تشمل: احمرار، وقشور، حكة شديدة، والخدش يؤدى إلى تورم وتشقق، وخشونة وسماكة الجلد.

 

وقالت "ايمى إجان"، نائب مدير مكتب الدواء بهيئة التقييم والبحث بالـ“FDA”، إن الدواء الجديد الذى تمت الموافقة عليه اليوم يقدم خياراً علاجياً هاماً للمرضى الذين يعانون من الإكزيما.

 

ويستخدم “Eucrisa” موضعياً على الجلد المصاب بالإكزيما مرتين يومياً.

 

وقد أثبت “Eucrisa” سلامته وفعاليته فى تجربتين تضمنوا مجموعه من 1522 مشاركا تتراوح أعمارهم من سنتين من العمر إلى 79 سنة من العمر، وكانوا يعانون من الإكزيما الخفيفة إلى المعتدلة، وحقق فعاليته بعد 28 يوماً من العلاج.

 

وتشمل الآثار الجانبية لـ“Eucrisa” فرط الحساسية للمادة الفعالة والتى يمكن أن تسبب حرق أو التهاب شديد.


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