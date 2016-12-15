بدء إجلاء المدنيين من جيب للمعارضة في حلب

قالت مراسلة رويترز في مدينة حلب السورية إن ما لا يقل عن 17 حافلة وعشر عربات إسعاف غادرت الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة يوم الخميس وعليها أشخاص يجري إجلاؤهم في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لقافلة سيارات الإسعاف يتبعها طابور طويل من الحافلات الخضراء تخرج من حي الراموسة قرب منطقة المعارضة في حلب والتي تحاصرها قوات الحكومة السورية وحلفاؤها منذ أشهر.

وذكر التلفزيون الحكومي أن المغادرين في القافلة هم مقاتلو المعارضة. وكان مسؤولو المعارضة قد أعلنوا أن المدنيين الذين يرغبون في المغادرة سيتمكنون أيضا من فعل ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار والإجلاء.