أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بدء إجلاء المدنيين من جيب للمعارضة في حلب

Google+ Print
بدء إجلاء المدنيين من جيب للمعارضة في حلب بدء إجلاء المدنيين من جيب للمعارضة في حلب

أرشيفية

قالت مراسلة رويترز في مدينة حلب السورية إن ما لا يقل عن 17 حافلة وعشر عربات إسعاف غادرت الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة يوم الخميس وعليها أشخاص يجري إجلاؤهم في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.

وعرض التلفزيون السوري لقطات لقافلة سيارات الإسعاف يتبعها طابور طويل من الحافلات الخضراء تخرج من حي الراموسة قرب منطقة المعارضة في حلب والتي تحاصرها قوات السورية وحلفاؤها منذ أشهر.

وذكر التلفزيون الحكومي أن المغادرين في القافلة هم مقاتلو المعارضة. وكان مسؤولو المعارضة قد أعلنوا أن المدنيين الذين يرغبون في المغادرة سيتمكنون أيضا من فعل ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار والإجلاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس