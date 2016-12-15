67 مشروع بمعرض إنتل للعلوم والهندسة للطلاب بالمنيا

المنيا: حسن عبد الغفار

بدأت اليوم فعاليات معرض إنتل للعلوم والهندسة ـ مصر 2017 (isef) بمحافظة المنيا والذى ينظمه مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بمشاركة عدد 84 طالب على مستوى المحافظة، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة ومحمد الصغير مدير مركز التطوير التكنولوجى وصفوت جارح وكيل المديرية.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن المعرض يأتى ضمن تصفيات معرض إنتل للعلوم والهندسة الذى يؤهل للمعرض النهائى عل مستوى الجمهورية، حيث يتسابق فى المعرض عدد 67 مشروع فى عدد 19 مجال ويحكم فيها أساتذة من جامعة المنيا وسيتم اختيار أفضل المشروعات لتمثيل مصر فى المعرض النهائى على مستوى العالم (2017ـ sef) والمقام فى الولايات المتحدة الأمريكية كل عام.

ورحب السكرتير العام بالطلاب المشاركين فى المعرض والمشرفين على المشروعات الخاصة بهم، مؤكداً أن تشجيع وتنمية القدرات والمهارات الفكرية والإبداعية لدى الجيل الجديد هو السبيل لنهضة مصر وتقدمها بين الأمم من خلال تخريج كوادر شبابية قادرة على العطاء والانتماء للوطن وقيادة المستقبل برؤى وأفكار تواكب التقدم التكنولوجى والعلمى فى كافة المجالات.

وأضاف السكرتير العام ان هذا المعرض يمثل فرصة لطلاب أبناءنا من الصعيد لإكسابهم المزيد من الخبرة، والحصول على جودة أعلى فى مستوى المشاريع المرشحة من خلال المعارض المحلية والإقليمية المقامة فى المحافظات المختلفة، للمشاركة فى النهائيات الدولية، متمنياً لكل الطلاب المشاركين بالتوفيق والنجاح والحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من خلال هذه المسابقة، ورفع اسم مصر عاليا فى المعرض النهائى فى الولايات المتحدة الأمريكية.