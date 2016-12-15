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معركة بالرصاص بين الشرطة وتجار سلاح تنتهى بمقتل متهم وإصابة آخرين بأشمون

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معركة بالرصاص بين الشرطة وتجار سلاح تنتهى بمقتل متهم وإصابة آخرين بأشمون معركة بالرصاص بين الشرطة وتجار سلاح تنتهى بمقتل متهم وإصابة آخرين بأشمون

>كتب محمود عبد الراضى

شهدت منطقة أشمون بالمنوفية اشتباكات بالرصاص بين الشرطة وتشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وأسفرت المواجهات عن مصرع متهم وإصابة آخرين، وضبط 4 قطع أسلحة نارية وكمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

ووردت معلومات للأجهزة الأمنية بالمنوفية مقادها قيام "إبراهيم .ح" وآخرون بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، ويتخذون من جسر نهر النيل بقرية كفر الطرانية بأشمون بالمنوفية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى تم استهداف المتهمين، إلا أنهم شعروا بوصول قوات الأمن للبؤرة الإجرامية، فأطلقوا الأعيرة النارية تجاه الشرطة التى بادلتهم الرصاص.

وأسفرت المواجهات المسلحة عن مصرع المتهم الأول وإصابة آخرين، وتم القبض على 3 متهمين وعثر بحوزتهم على 4 قطع سلاح "بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش–21 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 100 جرام من مخدر الحشيش – 400 قرص مخدر - مبلغ مالى"، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.


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