هند صبري: لم أقدم عملا أخجل منه.. و"مبارك" أشجع من "بن علي"

كتب : خالد جمال الإثنين 15-07-2013 14:55

قالت النجمة التونسية هند صبري إن الجرأة بالنسبة لها لا تعني مشاهد جريئة في السينما لكنها تعني جرأة الموضوعات التي تتم مناقشتها في الأعمال الفنية وموضوعات جديدة وجريئة لم يتطرق لها أحد أو موضوعات وأعمال يراها البعض أنها مجازفة بالنسبة لها.

وأضافت هند، في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "هو وهي والجريئة" الذي يعرض على قناة روتانا مصرية والـLBC، أن هذا عكس شخصيتها في الحياة، مشيرة إلى أنها ليست جريئة في الحياة، ولا تستطيع المجازفة في حياتها الشخصية بعكس حياتها العملية.

لكنها أشارت إلى أنها أخذت قرارات جريئة في حياتها من بينها مقاضاة نقابة المحامين في تونس عندما رفض النقابة تسجيلها في النقابة وربحت القضية.

وأوضحت هند أنها لم تندم على أي عمل قدمته في بداية مشوارها، مؤكدة أنها لم تقدم عملا تخجل منه، موضحة أنها ابتعدت عن الأدوار الجريئة لأن هناك نقادا وضعوها في شكل معين وهو ما لم يسعدها لأنها كانت ترغب في تقديم جميع الألوان.

وأكدت هند أن زوجها رجل الأعمال أحمد يحترم مهنة التمثيل جدا ويرى أنها مهنة نبيلة ويعلم من هي هند صبري على المستوى الشخصي ويعلم ما هي قناعتها، مؤكدة أن زوجها لا يتدخل في عملها أبدا.

ورفضت هند صبري، كونها محامية، الدفاع عن سوزان مبارك أو ليلى طرابلسي، لأنهما أخطئا خطأ كبيرا باعتبار البلد ملكية خاصة وأنها ملكهما.

وأشارت هند إلى أن الشعوب العربية سكتت كثيرا قبل الثورات العربية، لافتة إلى أن الخوف عند الشعوب العربية انكسر نتيجة تراكمات سنين، وعن دورها في الثورة قالت إنها كانت حامل في الشهور الأخيرة في الثورتين، وكانت في القاهرة يوم 10 يناير وكتبت تدوينة طويلة على صفحتها على "فيس بوك" تحت اسم "لا تطلقو النار" وتحدثت فيها عن مشاعرها ومشاعر التونسيين في ذاك الوقت.

وأكدت هند أنها لم تخف من كتابة هذه التدوينة على صفحتها الرسمية في حال لم يسقط نظام بن علي، لكنها خافت عندما وُضع اسمها في مناشدة بن علي في الترشح لفترة رئاسية خامسة رغم طلبها بعدم وضع اسمها، مؤكدة أنها لم تقابل بن علي طوال فترة حكمه سوى مرة واحدة أثناء تسلمها وسام الدولة منه وكان السبب في هذا الوسام هو الجمهور وكان أمام الفنانين والمثقفين، مشيرة إلى أنه إذا كان الوسام من بن علي كانت ستتنازل عنه، لكنه وسام الجمهورية التونسية التي تفتخر أنها منها.

وأوضحت هند أن هروب بن علي كان مفاجأة للجميع خاصة الشعب التونسي، مشيرة إلى أنها ضد نظرية المؤامرة التي تتداول، موضحة أنه ليس هناك مؤامرة تجعل شعب ينزل إلى الشوارع ممكن أن يأخذ رصاصة في قلبه.

وحول سؤال الدغيدي عما إذا كان هروب بن علي أم تمسك مبارك ببقائه في مصر ومحاكمته فيها أشجع، أكدت هند وجود مبارك ومحاكمته في مصر أشجع.