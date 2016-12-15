أخبار عاجلة

صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
بالصور.. وصول لاعبي الأهلي والاتحاد لبرج العرب -
التعادل الإيجابي يحسم لقاء بتروجيت والإنتاج الحربي -
خالد قمر والشيخ يقودان هجوم الاتحاد أمام الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقرير: داعش تقوم بإنتاج الأسلحة على نطاق صناعى تجلب أغلب مكوناتها من تركيا

Google+ Print
تقرير: داعش تقوم بإنتاج الأسلحة على نطاق صناعى تجلب أغلب مكوناتها من تركيا تقرير: داعش تقوم بإنتاج الأسلحة على نطاق صناعى تجلب أغلب مكوناتها من تركيا

>أ ش أ

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث تسليح النزاعات فى العالم النقاب، عن أن تنظيم داعش الإرهابى قام بإنتاج أسلحة على نطاق صناعى فى مدينة الموصل العراقية وضواحيها، وذلك اعتمادا على مكونات قام بجلب الجانب الأكبر منها من تركيا.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية الليلة أن مركز تسليح النزاعات- الذى يتخذ من لندن مقرا أوضح فى تقريره أن "داعش" يحتفظ بسلسلة قوية من الموردين تربط بين تركيا والعراق بشكل أدى إلى تمكن عناصره من إنتاج عشرات الآلاف من قطع السلاح.

وأضاف التقرير أن القوات العراقية عثرت على كميات من الأسلحة التى قام "داعش" بإنتاجها داخل منشآت صناعية علاوة على ميادين القتال الأخرى فى الموصل والتى تقوم القوات العراقية فى الوقت الراهن باستعادتها من أيدى التنظيم الإرهابى". 

وأشار التقرير إلى أن قدرة "داعش" على إنتاج الأسلحة على نطاق صناعى قد تراجعت بشكل واضح مع تقدم القوات العراقية، محذرا فى ذات الوقت من أن عناصر "داعش" المدربة جيدا سوف تنقل خبراتها معها خلال عملية الانسحاب من الموصل".

وأعرب جيمس بيفن المدير التنفيذى لمركز أبحاث تسليح النزاعات عن اعتقاده بأن "داعش" قام بالفعل بنقل خبراء إنتاج القنابل المدربين جيدا من الموصل إلى سوريا وجنوب تركيا


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017