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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية مناعة بـ350 ألف جنيه

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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية مناعة بـ350 ألف جنيه بالصور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أدوية مناعة بـ350 ألف جنيه

>كتب محمد طنطاوى

أحبطت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية الخاصة بتقوية الجهاز المناعى، والمحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الجهات الصحية طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

 

وقال مصدر جمركى إن رجال الإدارة الثانية بجمارك مطار القاهرة أوقفوا راكبا مصريا قادما من تركيا على خطوط النيل، حيث تقدم الراكب إلى لجنة الخط الأخضر، وبسؤاله من مأمور اللجنة حسن عبد اللطيف، عما إذا كان يحمل أشياء تستحق رسوم جمركية أم لا أجاب بالنفى، إلا أن كثرة ترددات الراكب دعت للاشتباه، وبعرض الأمر على عبد المنعم المصرى مدير إدارة الحركة تم تأييد الاشتباه.

 

وكلف مأمور الجمرك بالخط الأخضر "نورنا صفوت" بالتفتيش، حيث عثر على علب شيكولاتة وبسكويت مغلقة بإحكام، وبفتحها تم العثور على حقن خاصة بالمناعة بعدد إجمالى 235 أمبولا بتكلفة تقدر بحوالى 350 ألف جنيه.

 

أمر صبحى صابر مدير الإدارة بتحرير محضر بالواقعة، بعد العرض على سامى عبد الرحمن رئيس المنطقة المركزية لجمارك تفتيش الركاب.

 

 


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