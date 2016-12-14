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عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أبو بكر البغدادى وأسامة بن لادن "إخوان"

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عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أبو بكر البغدادى وأسامة بن لادن "إخوان" عبد الرحيم على لـ"خالد صلاح": أبو بكر البغدادى وأسامة بن لادن "إخوان"

>كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، إنه إذا تمكن تنظيم داعش الإرهابى من ضم إلى خريطته عن طريق الإرهابى عادل حبارة فى 2014، فكان يستطيع التحالف الغربى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وضع ضباط مخابرات له للعمل فى سيناء بحجة القرار الدولى بمواجهة هذا التنظيم الإرهابى.

 

وأشار عبد الرحيم على فى تصريحات لـ"خالد صلاح" ببرنامج "على هوى مصر"، الذى يذاع على فضائية النهار one، اليوم الأربعاء، إلى أن أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى أصله إخوانى، وكذلك أسامة بن لادن مؤسس القاعدة، مستشهدا بفيديو للدكتور يوسف القرضاوى، الذى يؤكد فيه انتماء "البغدادى" لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

وأضاف "على" أن أمريكا كانت تريد حماية التنظيم الإرهابى فى سيناء مثلما تحميه فى كل الدول التى بها عناصره، فضلا عن تدعيمه بالسلاح عن طريق طائراتها.


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