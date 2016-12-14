بوشلاخ: مليون جنيه جوائز ماراثون زايد الخيرى

كتب رامى ناجى

أكدت أمل بوشلاخ رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد، أن استضافة القاهرة للماراثون للعام الثالث على التوالى كأول مدينة عربية دليل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأضافت بوشلاخ خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد الخيرى، أنه تم رصد مليون جنيه جوائز وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين حتى 75 فائزا، ومساحته 10 كيلو، لفئات الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد إلى أن استمرار الماراثون لمدة ثلاث سنوات فى مصر دليل على العلاقات الوطيدة بين البلدين.