بالشرح.. طريقة إرسال شكوى من فاتورة الكهرباء باستخدام تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء”

شيماء مصطفى

خلال الأيام الماضية قامت وزارة الكهرباء بإطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف الذكية وهو تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” الذي يستطيع المواطنين من خلاله إرسال شكاوى بشكل إلكتروني من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو عدم مطابقة استهلاك الكهرباء في الفاتورة للاستهلاك الفعلي.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” متاح لأجهزة الأندرويد ويمكن تحميله من متجر جوجل بلاي ستور، وكذلك متاح لأجهزة الأيفون حيث يمكن تحميله من ” متجر app store” .



خطوات إرسال شكاوى من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عبر تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

قم بتحميل التطبيق من Google Play Store أو App Store، ثم اختار الشركة التي تتبع لها.

ادخل رقم هاتفك المحمول، وقم بتصوير فاتورة الكهرباء بكاميرا الموبايل ثم قم بتحميل الصورة عبر التطبيق وقم بإرسالها.

ستظهر لك رسالة تفيد بأنه تم استقبال الشكوى وجاري العمل على حلها، وسيتم التواصل معك.

أرقام شكاوى زيادة فواتير الكهرباء

قم بإرسال رسالة نصية قصيرة للرقم 91121 متضمنة الشكوى، على أن تبدأ الرسالة بالرمز يليه رقم السداد الإلكتروني الموجودة في الفاتورة ثم اسم الشركة.

ستظهر لك رسالة تفيد باستقبال الشكوى، ،وفي حالة وجود خطأ ستصلك رسالة لتنسيق الرسالة الصادرة.

سيتم التواصل معك لاستكمال بعض البيانات، وبعد الانتهاء من فحص الشكوى سيتم إبلاغك بالنتائج.

شبكةعيونالإخبارية

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