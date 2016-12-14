وزير الرياضة: المجتمع المصرى مهتم بإقامة ماراثون زايد الخيرى بشكل سنوى

كتب رامى ناجى

أعرب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن أمانيه لإقامة ماراثون زايد الخيرى بشكل سنوى فى مصر، مشيرًا إلى أن جميع فئات المجتمع المصرى من مجلس الوزراء ومجلس النواب والفن والرياضيين مهتمين بإقامة الماراثون فى مصر.

وأكد وزير الرياضة خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل ماراثون زايد الخيرى، أن هناك استعدادات كبيرة للماراثون الذى ينطلق الجمعة المقبل من تأمين وسيارات الإسعاف والمرور وكل المساهمين فى تنظيم ماراثون.

وقال وزير الرياضة إن إيرادات الماراثون كلها ستصرف لصالح أمراض الكبد الوبائى ما يساعد على الانتهاء من هذا المرض فى مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن ماراثون زايد الخيرى فى نسخته الثالثة، سيشهد مشاركة ما يقرب من 23 ألف مشارك، ليؤكدوا قدرة مصر على استضافة كل الأحداث الدولية.