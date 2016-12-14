بالفيديو | شيخ يقرأ القرآن في عزاء مسيحي تأكيداً على وحدة المصريين

تأكيداً لعلاقة الحب والود بين الشعب المصري بكل أطيافه، شهدت منطقة شبرا حادثة غريبة وفريدة من نوعها، حيث قام أحد شيوخ المساجد بمنطقة شبرا بتلاوة القرآن في سرادق عزاء لشخص مسيحي، وذلك بناءاً على طلب أهل المتوفى للتأكيد أنه لا يوجد ثمة فتنة طائفية.

صاحب الواقعة يُدعى الشيخ ” نزيه متولي” سرد تفاصيل الواقعة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “ست الحسن” المذاع على قناة “أون إي” الفضائية، حيث أوضح أنه ذهب لتقديم واجب العزاء في شقيق صديقه المسيحي ويُدعى الخواجه “بيجو”، وفور وصوله عرض عليه صديقه المسيحي أن يقوم بتلاوة آيات من سورة “مريم” مما أصاب الشيخ بالإندهاش.

وأشار الشيخ “نزيه متولي” أنه أعتقد أن أهل المتوفى يمزحون معه، لكنه وجد إصراراً منهم وهو ماتم بالفعل وسط ترحيب شديد من كل المتواجدين سواء مسيحيين أو مسلمين، وقام المتواجدون بتصويره بالهواتف المحموله بكل ترحاب، مضيفاً لا فرق بين مسلم أو مسيحي في مصر.

شبكةعيونالإخبارية

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