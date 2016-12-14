سامح شكرى يلتقى غدا الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لليبيا

كتب - أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى، وزير الخارجية، غدا، الخميس، "مارتن كوبلر" الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة بليبيا، بمقر وزارة الخارجية.

ووصل المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، صباح اليوم، الأربعاء، إلى القاهرة فى زيارة تستغرق يومين.

وقالت صحيفة المرصد الليبية، إن المبعوث الأممى سيلتقى اليوم فى مقر إقامته عددا من أعضاء مجلس النواب الليبى المؤيدين والرافضين لحكومة الوفاق، بما فى ذلك أعضاء من كتلة السيادة الوطنية، وذلك لمناقشة آخر مستجدات الحوار السياسى.

ومن المقرر أن يلتقى "كوبلر" غدا عدد من المسئولين المصريين لإطلاعهم على مستجدات "لقاء القاهرة" الذى ترعاه مصر على مدار يومين بين أكثر من 40 شخصية ليبية مؤثرة.

ويتواجد فى القاهرة هذه الأيام عدد من النواب الليبيين من بينهم النائب الأول أمحمد شعيب، وصالح همة، والمبروك الخطابى، وأيمن سيف النصر، وعبد السلام نصية، وصلاح الصهبى، وعبد المنعم بلكور وآخرين، إضافة للقاء عضو المجلس الرئاسى الليبى على القطرانى وعضوى لجنة الحوار الشريف الوافى وجمعة كوسا.