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إصابة أمين شرطة إثر حادث تصادم سيارتين بالمنيا

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إصابة أمين شرطة إثر حادث تصادم سيارتين بالمنيا إصابة أمين شرطة إثر حادث تصادم سيارتين بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب أمين شرطة فى حادث تصادم بين سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن المنيا، وسيارة أخرى على الطريق الزراعى، ما أسفر عن إصابة أمين الشرطة، وحدوث تلفيات بالسيارتين.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى أسوان.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف، حيث تبين أن التصادم وقع بين سيارة شرطة وأخرى مما تسبب فى إصابة أمين الشرطة ويدعى محمود عبد الظاهر، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله للمستشفى العام، وبالفحص تبين حدوث تلفيات بالسيارتين، وتحرر محضر بالحادث، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.

 


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