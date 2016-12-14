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وزير الخارجية يستقبل عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

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وزير الخارجية يستقبل عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وزير الخارجية يستقبل عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

جانب من اللقاء

استقبل وزير الخارجية سامح شكري بعد ظهر اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016 عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لمناقشة سبل تطوير التعاون بين والوكالة الدولية، وكيفية تعظيم فرص مصر في مجال الطاقة المتجددة وبالأخص في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية في إطار خطة تطوير النظام الاقتصادي وقطاع الطاقة في البلاد، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أكد على أن مصر لديها إمكانيات ضخمة يمكن استغلالها في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما أعرب عن استعداد الوكالة نقل خبرات التطبيقات والسياسيات في مجالي التكنولوجيا والطاقة المتجددة بما يسهم في تحسين قطاع الكهرباء. وتم خلال اللقاء استعراض الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وإستراتيجية مصر لتحديث سبل إنتاج الطاقة المتجددة واستخداماتها.

كما أعرب مدير عام الوكالة عن تطلعه لفتح حوار مع مصر باعتبارها إحدى الاقتصاديات البازغة المعروفة رؤيتها وتقيمها للآثار السياسية والجيوسياسية المحتملة لعملية التحول التي تشهدها اقتصاديات الطاقة على مستوى العالم حالياً، وهو ما أعرب الوزير شكري عن ترحيبه به.

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