بالصور ..جولة لمدير أمن البحيرة على عدد من المنشأت الشرطية والخدمات

البحيرة جمال أبو الفضل

تفقد اللواء علاء الدين أحمد شوقى مدير أمن البحيرة، اليوم، مركز تدريب الشرطة بالأبعادية، وإلتقى بالضباط والأفراد المتدربين، وشدد على الإستفادة من التدريب وخاصة الرماية، وكذا التدريب على المواقف المختلفة التي يمكن أن يتعرض لها الضباط والأفراد أثناء الخدمات، كما وجه شوقى بحسن معاملة المواطنين المترددين على جميع المواقع الشرطية.

كما تفقد مدير أمن البحيرة، إدارة الحماية المدنية وشهد بيانات عملية لكافة أقسام الحماية المدنية، وكذا المعدات الحديثة التي تم إمداد الحماية المدنية بها من سيارات إطفاء حديثة، وسيارات مجهزة سلم هيدروليكي للوصول إلى الأدوار المرتفعة وأجهزة الكشف عن المفرقعات .

ووجه بسرعة الاستجابة السريعة للبلاغات فور تلقيها، والحرص على تطوير المعدات وتحديثها بكل ما هو جديد لرفع كفاءة الحماية المدنية وتحقيقها لدورها الفعال في إطار منظومة الوزارة، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات المترددين على إدارة المرور وخاصة كبار السن، كما تفقد الخدمات المعينة بمجمع كليات دمنهور، وشدد على السادة الضباط والأفراد بشدة اليقظة وحسن معاملة المواطنين .