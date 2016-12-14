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سعد الحريرى يصدم اللبنانيين: تشكيل الحكومة مازال يحتاج مزيد من الإتصالات

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سعد الحريرى يصدم اللبنانيين: تشكيل الحكومة مازال يحتاج مزيد من الإتصالات سعد الحريرى يصدم اللبنانيين: تشكيل الحكومة مازال يحتاج مزيد من الإتصالات

>كتبت آمال رسلان

اجتمع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون فى الرابعة بعد ظهر اليوم فى قصر بعبدا، مع رئيس المكلف سعد الحريرى، واستعرض معه الأوضاع العامة فى البلاد وآخر نتائج الاتصالات والمشاورات التى يجريها من أجل تشكيل الحكومة.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية، أن رئيس الحكومة المكلف أكد لدى مغادرته القصر الجمهورى، حول الإعلان عن تشكيل الحكومة " أن الأمور لا تزال بحاجة إلى المزيد من المشاورات".

وجاءت تصريحات الحريرى صادمة للأوساط اللبنانية التى كانت تعول على لقاء اليوم مع الرئيس عون، حيث توقع الجميع أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية بحد أقصى غدًا، حيث تصدرت الصحف اللبنانية تأكيدات بأن اليوم الأربعاء سيكون "الحل" الوزارى قد اقترب من النهاية، بحيث يرجح أن تولد الحكومة بين اليوم أو الغد، بعدما تم تجاوز العراقيل الأساسية وتم التوفيق بين المطالب، وأشارت إلى أنه لم يعد يؤخر الإعلان الرسمى عن تشكيل الحكومة سوى بعض "الرتوش" المتفرقة التى يفترض أن تنجز خلال الساعات المقبلة.

وذكرت أن اتفاقا نهائيا تم بعدما أعد الرئيس المكلف سعد الحريرى التشكيلة الوزارية فى صيغتها النهائية تاركا اللمسات الأخيرة عليها لاجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مشيرة إلى أن الاتجاه نحو تشكيل الحكومة من 30 وزيرا لتحقيق أوسع تمثيل للقوى السياسية.


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