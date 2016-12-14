أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 14 / 12 / 2016.. الأحمر يلغى احتفالات نهائى أفريقيا

كتب فتحى الشافعى

شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء الموافق 14 / 12 / 2016 العديد من الأحداث والأخبار المهمة التى يأتى فى مقدمتها قرار النادى بإلغاء احتفالات نهائى بطولة أفريقيا لكرة السلة التى يستضيفها النادى حاليًا ويُقام نهائى البطولة فيها مساء الجمعة المقبل.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن الوقت غير مناسب للحديث عن تجديد ثنائى الفريق حسام غالى وعماد متعب.

رفض مسئولو الترجى التونسى طلب نظيره الأهلى الخاص بالتعاقد مع طه الخنيسى مهاجم الفريق التونسى بداية من شهر يناير المقبل .

قررت اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية لكرة السلة الـ31 والتى ينظمها النادي الأهلي إلغاء حفل ختام البطولة، والذي كان مقرر له بعد غد الجمعة.

أكد عمرو جمال، مهاجم الأهلي، إنه مُستمر مع الفريق خلال الفترة الحالية ولم يُفكّر في الرحيل لأى نادٍ خارجي مثلما تردد في الساعات الماضية، موضحاً إنه يؤدي دوره مع الفريق ولا يشغل نفسه سوى بالاجتهاد في التدريبات.

تلقى مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلى عرضا من الوحدة السعودى للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث طلب مسئولو الوحدة السعودى استعارة مؤمن زكريا من الأهلى لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل، خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق الأحمر بشكل أساسى مؤخرا.