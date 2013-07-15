الحلقة الخامسة من "العراف": "السفير حازم" ينصب على "رشاد البحراوي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 45 دقيقة

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "العراف"، للفنان عادل إمام، بعملية نصب جديدة يقوم بها، على "رشاد البحراوي"، صاحب إحدى شركات الاستيراد والتصدير، الذي يؤدي دوره الفنان طلعت زكريا.

ويذهب "رشاد"، إلى "إمام" الذي ينتحل صفة "السفير حازم"، السفير المصري باليابان، لطلب مساعدته في إحدى الشحنات الجديدة، ويتظاهر "حازم" بالاتصال بمدير الجمارك، لإنهاء أزمة "رشاد" في مقابل شراء "رشاد" سيارة السفير والتي حصل عليها عن طريق النصب، حيث يحصل "حازم" على مليون جنيه مقابل بيع سيارته.

وتواصل الجهات الأمنية البحث عن "حازم" للقبض عليه، في وقت يذهب "حازم" إلى نهال عنبر زوجته الأولى لكي يرى ابنه فيما ترفض عنبر مقابلته وتطرده من محل عملها.

ويذهب "حازم" لمقابلة أحد أصدقائه والبقاء معه لعدة أيام.