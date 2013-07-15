الحلقة السادسة من "اسم مؤقت": "يوسف" يصاب بهلاوس نتيجة الدواء النفسي.. ويتعرض لمحاولة اغتيال

كتب : روان مسعد منذ 19 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "اسم مؤقت" بسقوط "رأفت الراوي" في مشكلة فوق ما يتحمله من مشاكل، وهي قيام عادل، أحد ممثلي الحملة، بقتل "رباب" الفتاة صاحبة الفيديو غير الأخلاقي، مما يؤكد الشكوك حوله بأن الفيديو حقيقي وغير مفبرك.

فيما التقى "يوسف" بالرجل الغامض الذي قال له إنه سيقدم له خدمة مقابل خدمة، وقال إن خدمته هي تحذيره من محاولات قتل سيتعرض "يوسف" لها لأنهم يريدون إخفاءه، وطلب منه كل الأوراق التي سرقها من خزينة شركته لأنها تحتوي على بعض الأوراق الخاصة بالمطربة "شدا" التي قتلها زوجها بعد معرفته بخيانتها له، وذهب "رفيق" لـ"رباب" بعد أن فاقت في المستشفى، وطلب منها أن تقول إن "رأفت الراوي" هو من حاول قتلها لكنها رفضت بشدة فقتلت بحقنة هواء، فيما خرج الإعلامي "رشيد علام"، في التليفزيون وقال للمشاهدين إن المرشح الرئاسي، مجدي عبدالعزيز كان مزدوج الجنسية أثناء فترة ترشحه للرئاسة مما يجعله مستبعدا من السباق الرئاسي.

وأخذ "يوسف" جرعة زائدة من الدواء الخاص به، تؤدي إلى حدوث هلاوس سمعية وبصرية، أثناء ذلك رأى المطربة "شدا" التي قُتلت والتي تلعب دورها الفنانة داليا مصطفى، لحظة تعرفه عليها في حفل، كما تذكر مشاهد تجمعه بزوج "شدا" أثناء طلبه منه الزواج من "شدا"، فهدده "عسكر" زوج "شدا" بالقتل، وخاصة بعد أن رآها تخونه مع "يوسف".

وتحدث "يوسف" مع دكتور "أيمن" حول حالته، وأكد له "أيمن" أن حالته تشبه الحلم ولا يجب أن يكون متأكدا من هويته الآن فهو يمكن أن يكون قد عاش حالة من الوهم.

وتعرض "يوسف" لمحاولة اغتيال كما حذره الرجل الذي ادعى معرفته بهوية "يوسف"، وعند ذهابه لـ"هالة" ليأخذ منها الحقيبة، سقط على الأرض مغشيا عليه.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.