الموسيقار أحمد فتحي يدعم مختار بركات بأغنية "يا سالب القلب"

طرح المطرب مختار بركات أغنية جديدة "سنقل" تحمل اسم "يا سالب القلب" وهي قصيدة بالفصحى للشاعر الأندلسي أبو البقاء الرندي اختارها وقام بتلحينها الموسيقار د. أحمد فتحي لدعم الفنان مختار بركات، الذي يعتبر من المطربين القلائل الذين يجيدون غناء القصيدة. وقال الفنان مختار إنه سعيد جداً بدعم وتشجيع موسيقار بحجم د. أحمد فتحي واختياره لهذه القصيدة التي قام بتلحينها وموافقته على غنائي إياها. وأتمنى أن تنال إعجاب ورضى الجمهور.

أما الفنان د. احمد فتحي فقال إنه منح الأغنية للمطرب مختار بركات لما يتمتع به من صوتٍ رخيم يتناسب مع غناء القصائد، ولتمكنه من أداء الكلمات واللحن بالشكل الذي أرضاني، خاصة أنني أتوقع له الكثير من النجاح، فقط كل ما يحتاجه دعم إعلامي وشركة إنتاج تتبنى صوته وإنتاج أعماله.

أما كلمات القصدية فيقول فيها الشاعر:

يا سالب القلب مني عندما رمقا

لم يبق حبك لي صبرا ولا رمقا

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لا تسأل اليوم عما كابدت كبدي

ليت الفراق وليت الحب ما خلقا

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ما باختياري ذقت الحب ثانية

وإنما جارت الأقدار فاتفقـا

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وكنت في كلفي الداعـي إلى تلفـي

مثل الفراش أحب النار فاحترقا

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يا من تجلى إلى سري فصيرني

دكا وهـز فؤادي عندما صعقا

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