البلدية يهزم نبروه 0/2 ويعتلى صدارة "بحرى" بالمظاليم

كتب هيثم عويس

أسفرت مباريات الأسبوع الحادى عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى عن تصدر بلدية المحلة للمجموعة بعد الفوز على نبروه بهدفين نظيفين وارتفاع رصيده إلى 26 نقطة، فى الوقت الذى تعادل فيه الرجاء المتصدر أمام ألعاب دمنهور بهدف لمثله ليرتفع رصيده إلى 26 نقطة.

فى نفس المجموعة حقق فاركو فوزا صعبا على الحمام بهدف نظيف من نيران صديقة ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة فى المركز الثالث، بينما خطف كفر الشيخ فوزا مثيرا أمام الأولمبى بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 20 نقطة.

وفى المجموعة الأولى حقق ديروط مفاجأة كبرى بالفوز على سوهاج بهدف نظيف ليبعده عن المنافسة على الصدارة، بينما جاءت باقى نتائج المباريات تعادل الالومنيوم والمدينة المنورة "سلبيا"، وكيما أسوان والمنيا 1/2، والفيوم والواسطى 1/1.