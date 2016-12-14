إجراءات أمنية جديدة بمشيخة الأزهر.. ومنع دخول السيارات نهائيًا

كتب لؤى على

اتخذت الإدارة العامة للأمن بالأزهر الشريف، برئاسة العميد محمود صبيحة، عدة إجراءات أمنية جديدة لتأمين مشيخة الأزهر والمنشآت التابعة لها، فى إطار خطة إدارة الأمن للتطوير ومواكبة وتطبيق أحدث وسائل التأمين المتبعة، حيث تقرر عدم السماح للمترددين على المشيخة والموظفين بدخول السيارات لحرم المشيخة وتوفير مكان بديل بأرض الملاعب بجوار مدينة البعوث، وتوفير ثلاثة أتوبيسات لنقل الموظفين من المشيخة لموقف السيارات الجديد.

كما اتفقت الإدارة العامة للأمن بالأزهر مع الأجهزة الأمنية على إجراء مسح شامل بصفة دورية بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن متفجرات، كما تقرر التفتيش الذاتى لكل المترددين على المشيخة.

وناشدت إدارة الأمن الجميع بضرورة التعامل والاستجابة لأفراد أمن المشيخة لتسهيل إجراءات الدخول، وفى الوقت نفسه نبهت الإدارة على أفراد الأمن بعدم التهاون والتقصير فى أداء مهامهم المكلفين بها، وإلا سيتم توقيع أقصى الجزاءات على المتسيبين منهم.

فيما قررت إدارة الأمن تفتيش جميع سيارات الزائرين للمشيخة ولشيخ الأزهر ومساعديه .