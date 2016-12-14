قائمة أطعمة تحميك من أمراض القلب قبل الإصابة بها

كتبت نهى طارق

يعتقد الكثيرون أن بعض الأطعمة مثل الجبنة والزبدة والقشدة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن وفقا لدراسة جديدة نشرت نتائجها على موقع The Independent فإن حصول الجسم على نسبة من الدهون المشبعة لها فوائد صحية كبيرة.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول الأطعمة الطبيعية التى بها نسبة من الدهون مع الحد من كمية الكربوهيدرات المستهلكة لا تسبب زيادة فى الكولسترول الضار، وأجرى هذا البحث مجموعة من الباحثون فى جامعة بيرغن فى النرويج.

وأظهرت نتائح الأبحاث أن الجسم يعتبر الدهون مصدر طاقة له، وأضافت الدراسة أن النسبة التى يجب أن يحصل عليها من الدهون المشبعة بالنسبة للرجال يجب الا تتجاز 30 جراماً وبالنسبة للسيدات لا يجب أن تتعدى 20 جراماً.

وشارك فى هذه الدراسة 40 رجلاً من الذين يعانون من السمنة المفرطة، حصل نصف المشاركين على كميات قليلة من الدسم مع نسبة عالية من الكربوهيدرات النظام الغذائى، بينما تناول البعض الآخر أقل الكربوهيدرات ولكن تضاعفت كمية الدهون المشبعة، كما ركز الباحثون على إعطاء المشاركين الألبان التى بها نسبة دهون.

كما حرص فريق البحث ألا يتناول المشاركون الدهون المصنعة الموجودة فى الوجبات السريعة، وفى نهاية الدراسة خسر كلا الفريقين فى المتوسط 12 كيلو، كما انخفضت لديهم خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.