كرة السلة يقيم تجمعا للمنتخب بعد نهاية الدورى

كتبت ياسمين يحيى

قرر الجهاز الفنى لمنتخب كرة السلة رجال بقيادة الإسبانى أنطونيو أورينجا، إقامة تجمع للاعبى المنتخب الأول رجال فى الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجارى، استعدادا للمشاركة بالبطولة العربية للمنتخبات، والتى تستضيفها مصر 30 ديسمبر باستاد القاهرة.

جاء تحديد موعد التجمع على أن يكون عقب انتهاء منافسات الدور النهائى من مسابقة دورى كرة السلة المرتبط، والذى ينتهى 26 ديسمبر ويشارك به الفرق الستة الاهلى والزمالك والجزيرة والجيش وسبورتنج والاتحاد.

كان الاتحاد العربى لكرة السلة اسند إلى مصر تنظيم البطولة العربية للمنتخبات، والتى تقام فى الفترة من 30 ديسمبر الجارى وحتى 8 يناير المقبل باستاد القاهرة، والتى يشارك بها 12 دولة، وقد عقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل استضافة البطولة.

يذكر أن مصر تستضيف أيضا التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة لكرة السلة خلال يناير المقبل، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة خلال يوليو 2017.