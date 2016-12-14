زوج يحرر محضرا ضد زوجته بالجيزة لتخديره يوميا حتى لا يدخل على الفيس بوك

كتبت نورهان حسن

حرر الزوج طارق عبد المنعم، المحضر الذى يحمل رقم 7896 لسنة 2016 بقسم شرطة الجيزة ضد زوجته ابتهال طارق، واتهمها فيه بالتسبب فى تخديره يوميا بعد زواج دام بينهما 3 سنوات، وذلك على حسب قوله "عايزة تمنعى ادخل على الفيس واكلم صحابى على الواتس وبتقولى أنت متجوزهم هما مش أنا".

وبدأت الواقعة ما سجله دفاتر قسم شرطة الجيزة من شكوى الزوج طارق البالغ من العمر 35 عاما، وشكوته من زوجته بعد أن دخل مستشفى قصر العينى إثر عدم استجابته للاستيقاظ من قبل زوجته مما اضطر أهله لاصطحابه للمستشفى للتأكد من سلامته، وهناك تم اكتشاف أخذه جرعة مخدر تسببت له بتلك الإغماء وبعد سؤاله بعد إجراء غسيل معوى أكد أنه لم يتعاط أى مخدر وبالتحقيق تم رصد قيام زوجته بوضع المخدر له يوميا بسبب خلافات زوجيه بينهم.

وأكدت الزوجة ردا على اتهامات زوجها أنهما متزوجان منذ 3 سنوات ويوجد بينهما خلافات شديدة بسبب إهماله فى حقها وتركها وابنها، والجلوس أمام هاتفه دون الحديث معهم لساعات طويلة للدردشة مع أصدقائه حتى ملت منه وأقدمت على تنويم زوجها بواسطة المنوم لكى تحاول أن تقضى على إدمانه تلك العادة، التى جعلتها تذهب مرتين لمحكمة الأسرة بإمبابة لإقامة دعوى خلع.