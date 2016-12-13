غدًا.. سحب عينات "DNA" من تاجر مواشى وابنته ومولودتها بعد نفيه معاشرتها

دمياط - عبده عبد البارى

قررت نيابة فارسكور الجزيئة بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، عرض "أشرف.أ.س" 50 عاما تاجر مواشى من قرية النجارين التابعة لمركز فارسكور وابنته "إ" 19 عاماً طالبة بكلية الحقوق والمولودة التى وضعتها، غدا الاربعاء، على مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لسحب عينات "DNA" وذلك بعد إنكار الأب الواقعة.

كانت قوات مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة الرائد محمد المليجى، قد ألقت القبض على "أشرف.أ.س" 50 عاما تاجر مواشى من قرية النجارين التابعة لمركز فارسكور المتهم بمعاشرة ابنته "إ" 19 عاماً طالبة بكلية الحقوق جنسياً، ونتج عن تلك المعاشرة حدوث حمل انتهى بإنجاب طفلة.

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وحررت الفتاة بلاغاً بمركز شرطة فارسكور حمل رقم 2/ 62 أحوال مركز فارسكور تتهم فيه والدها بمعاشرتها جنسياً وحملها منه ووضعها مولودة أنثى، وأكدت الفتاة أنه اعتاد معاشرتها بعد أن يقوم بوضع المخدر لها فى العصير، مؤكدة أنه اعتاد على ذلك، وأنها شاهدته فى آخر مرة يقوم بخلع ملابسها وكانت واعية لما حدث.



> وأكدت تحريات المباحث، أن والد الفتاة أخذها عندما شعرت بمغص شديد إلى طبيب باطنة بالقرية، الذى أكد له أن ابنته تعانى من شىء فى بطنها، ولا بد من الذهاب للمستشفى وعمل أشعة حيث تبين أن الفتاة حامل فى شهرها الثامن، كما أكدت التحريات أن والدة الفتاة دائمة الخلاف مع زوجها وتجلس بالأسابيع عند أهلها لسوء معاملتها ما جعل الأب ينفرد بابنته ويعاشرها جنسياً، كما أكدت التحريات أن الفتاة الابنة لها شقيق واحد.

وتضمنت أقوال الفتاة فى المحضر، أنها ذهبت بصحبة أبيها إلى مستشفى دمياط العام لإجراء الكشف الطبى عليها، وتبين من الفحص أنها حامل بالشهر الثامن، وأن الحمل مكتمل وأوشكت على الولادة فقامت بتحرير محضر ضد والدها.

وتمت إحالة المحضر إلى نيابة مركز فارسكور للتحقيق، والتى أمرت بسرعة ضبط الأب لسماع أقواله وتبين من تحريات المباحث، أن والد الفتاة ترك المنزل والقرية بأكملها وفر هارباً، ونفى فى اتصال هاتفى مع أحد أفراد مباحث مركز شرطة فارسكور ارتكابه تلك الواقعة، لكنه رفض تسليم نفسه، كما أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه بالتسبب فى عاهة مستديمة لأحد الأشخاص.