أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدًا.. سحب عينات "DNA" من تاجر مواشى وابنته ومولودتها بعد نفيه معاشرتها

Google+ Print
غدًا.. سحب عينات "DNA" من تاجر مواشى وابنته ومولودتها بعد نفيه معاشرتها غدًا.. سحب عينات "DNA" من تاجر مواشى وابنته ومولودتها بعد نفيه معاشرتها

> دمياط - عبده عبد البارى
قررت نيابة فارسكور الجزيئة بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، عرض  "أشرف.أ.س" 50 عاما تاجر مواشى من قرية النجارين التابعة لمركز فارسكور وابنته "إ" 19 عاماً طالبة بكلية الحقوق والمولودة التى وضعتها، غدا الاربعاء، على مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة لسحب عينات "DNA"  وذلك بعد إنكار الأب الواقعة.

كانت  قوات مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة الرائد محمد المليجى، قد ألقت القبض على "أشرف.أ.س" 50 عاما تاجر مواشى من قرية النجارين التابعة لمركز فارسكور المتهم بمعاشرة ابنته "إ" 19 عاماً طالبة بكلية الحقوق جنسياً، ونتج عن تلك المعاشرة حدوث حمل انتهى بإنجاب طفلة.
>  

وحررت الفتاة بلاغاً بمركز شرطة فارسكور حمل رقم 2/ 62 أحوال مركز فارسكور تتهم فيه والدها بمعاشرتها جنسياً وحملها منه ووضعها مولودة أنثى، وأكدت الفتاة أنه اعتاد معاشرتها بعد أن يقوم بوضع المخدر لها فى العصير، مؤكدة أنه اعتاد على ذلك، وأنها شاهدته فى آخر مرة يقوم بخلع ملابسها وكانت واعية لما حدث.

 
> وأكدت تحريات المباحث، أن والد الفتاة أخذها عندما شعرت بمغص شديد إلى طبيب باطنة بالقرية، الذى أكد له أن ابنته تعانى من شىء فى بطنها، ولا بد من الذهاب للمستشفى وعمل أشعة حيث تبين أن الفتاة حامل فى شهرها الثامن،  كما أكدت التحريات أن والدة الفتاة دائمة الخلاف مع زوجها وتجلس بالأسابيع عند أهلها لسوء معاملتها ما جعل الأب ينفرد بابنته ويعاشرها جنسياً، كما أكدت التحريات أن الفتاة الابنة لها شقيق واحد.

 

وتضمنت أقوال الفتاة فى المحضر، أنها ذهبت بصحبة أبيها إلى مستشفى دمياط العام لإجراء الكشف الطبى عليها، وتبين من الفحص أنها حامل بالشهر الثامن، وأن الحمل مكتمل وأوشكت على الولادة فقامت بتحرير محضر ضد والدها.

 

وتمت إحالة المحضر إلى نيابة مركز فارسكور للتحقيق، والتى أمرت بسرعة ضبط الأب لسماع أقواله وتبين من تحريات المباحث، أن والد الفتاة ترك المنزل والقرية بأكملها وفر هارباً، ونفى فى اتصال هاتفى مع أحد أفراد مباحث مركز شرطة فارسكور ارتكابه تلك الواقعة، لكنه رفض تسليم نفسه، كما أكدت التحريات أن المتهم سبق اتهامه بالتسبب فى عاهة مستديمة لأحد الأشخاص.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365