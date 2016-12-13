طلاق حسين فهمي والسعودية رنا القصيبي فضائح ودعاوى وهذه آخر مستجداته

ظلت كواليس طلاق النجم حسين فهمي من زوجته المليارديرة السعودية رنا القصيبي غامضة وبدون حل، فقط انطلقت أنباء الطلاق منذ شهر مايو الماضي ونفاها الدنجوان المصري أكثر من مرة ثم اعترف ب"الانفصال" بعد الاتفاق ودياً مع زوجته مبرراً نفيه السابق برغبته أن تعلن هي الخبر بالطريقة التي تريدها، وبعدها انهار كل هذا الود في محضر شرطة بعدما طردها حسين فهمي من شقتها والقى بمتعلقاتها الشخصية من شرفته، واخيراً تبين أن الطلاق غير موثق لأنها لم تتنازل عن مستحقاتها وفقاً للاتفاق السابق.

مصادر مقربة من الطرفين أكدت أن حسين فهمي تعلم الدرس من واقعة طلاقه للنجمة لقاء سويدان بعدما أجبر بحكم القضاء على دفع 720 ألف جنيه لها نظير نفقتها الشرعية ومؤخر الصداق في العقد، ورفض توثيق عقد طلاقه من المليارديرة السعودية رنا القصيبي حتى لا يدفع مبالغ مماثلة لها، وطلب حضورها أمام جهة التوثيق للتنازل عن مستحقاتها أو اللجوء لمحاكم الأسرة لطلب الخلع.

يذكر أن رنا حررت محضرا لحسين فهمي في شهر سبتمبر الماضي بعدما بدد منقولاتها وألقى بمتعلقاتها الشخصية الي الطريق ومنعها من دخول منزل الزوجية، ومن المتوقع أن تتصاعد المعركة القانونية بينهما فيما يخص توثيق الطلاق، علما بأن حسين فهمي كان حريصا في تصريحاته الصحفية واكتفى بوصف ما جرى بالانفصال فقط، بينما يحق لرنا تأكيد الطلاق بشهادة الأصدقاء المقربين للحصول على كل مستحقاتها أو رفع دعوى خلع للحصول على حريتها والتنازل عن حقوقها المالية.