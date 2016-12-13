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علوم الإسكندرية تمنح درجة الدكتوراه والماجستير لـ17 طالبا

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علوم الإسكندرية تمنح درجة الدكتوراه والماجستير لـ17 طالبا علوم الإسكندرية تمنح درجة الدكتوراه والماجستير لـ17 طالبا

>الإسكندرية - هناء أبو العز

وافق مجلس كلية العلوم بجامعة الإسكندرية على منح درجة الدكتوراه فى العلوم لـ د.فائز نافع غفورعراقى الجنسية قسم الرياضيات، ود.رجب محمد عامر المسروب ليبى الجنسية قسم الرياضيات، و د.هدى عيد عبدالوهاب السيدقسم الكيمياء، ود.فوزية محمد الهادى الحوات ليبية الجنسية قسم النبات والميكروبيولوجى، ود.هبة حافظ عبد القادر العلقامى قسم علم الحيوان، ود.نانسى سعد محمد حسين قسم الفيزياء.

 

كما قرر المجلس ذاته منح درجة الماجستير فى العلوم بأقسام الكلية المختلفة لـ11 باحثا بالكلية ومن خارجها.


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