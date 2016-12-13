أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 13/12/2016 في الأسواق المحلية المصرية

شيماء مصطفى

تحافظ مواد البناء من الحديد المسلح والاسمنت على استقرارها، مع الميل للثبات، ويتزامن ذلك استقرار وثبات سعر صرف الدولار إلى حد ما.

ونقدم لكم يوميا أسعار الإسمنت والحديد الصلب حسب آخر تحديث:



متوسط سعر طن الحديد بالجنية المصري

حديد عز : 9300 جنية.

حديد الدخيلة : 9300 جنية

حديد بشاى : 9200 جنية.

حديد العتال : 9100 جنية.

حديد عطية : 9200 جنية.

حديد سرحان : 9200 جنيه

حديد الكومى : 9250 جنيه

حديد المصريين : 9250 جنية

حديد المعادى : 9150 جنيه

حديد العشرى : 9200 جنيه.

حديد الجيوشى : 9100 جنية

حديد اكتوبر : 9150 جنية.

حديد الجارحى : 9150 جنية.

حديد الوطنية : 9150 جنية.

حديد اركو : 9000 جنية.

حديد قوطة : 9250 جنية.

متوسط سعر الإسمنت بالجنية المصري

الشركة العربية للإسمنت منتج المسلح : 795 جنية.

الشركة العربية للإسمنت منتج النصر : 758 جنية.

شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير : 763 جنية.

أسمنت اسيك المنيا منتج اسيك : 800 جنية.

أسمنت اسيك المنيا منتج حورس : 773 جنية.

أسمنت النهضة منتج الصخرة : 768 جنية.

أسمنت وادى النيل منتج المصرى : 783 جنية.

لافارج للإسمنت منتج المخصوص : 825 جنية.

أسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان : 760 جنية.

أسمنت العريش منتج العسكرى : 758 جنية.

أسمنت سيناء منتج سيناء : 770 جنية.

الشركة القومية للإسمنت منتج الفاخر :790 جنية.

رويال المنيا للإسمنت الابيض منتج العمران = 750 جنية.

السويس للإسمنت منتج السويس : 825 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة : 825 جنية.

أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو : 753 جنية.

أسمنت حلوان منتج حلوان : 825 جنية.

أسمنت شورى منتج شورى : 758 جنية.

مصر بنى سويف : 778 جنية.

السويدى : 800 جنية.

جنوب الوادى : 765 جنية.

بنى سويف منتج تايتان : 748 جنية.

مصر للإسمنت قنا منتج المسلة : 760 جنية.

الاسكندرية للإسمنت منتج الماكس : 810 جنية.

ننوه هنا على أن هذه الأسعار يتم تحديثها يوميا من واقع الأسعار فى سوق مواد البناء، و قد تختلف اختلافا بسيطا من مكان لآخر و الأسعار المذكورة هي أسعار المصنع ولا تشمل مصاريف الشحن.

شبكةعيونالإخبارية

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