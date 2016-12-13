زيادة جديدة بأسعار السجائر

شيماء مصطفى

كشف الأستاذ أسامة سلامة، رئيس رابطة منتجي ومستوردي السجائر بمصر، خلال تصريحات إعلامية لجريدة مصرية، بأن هناك ارتفاع جديد لبعض أنواع السجائر، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار بالبنوك المصرية وتجاوزه حاجز 18 جنيهاً.

وأضاف بأن الزيادة الجديدة، تأتي في ماركات “مارلبورو ، ميريت ، إل إم”، حيث سجلت الزيادة حوالي 3 جنيهات لكل علبة من هذه الأنواع الثلاثة، وسجلت مارلبورو وميريت من 27 إلى 30 جنيهاً للعلبة الواحدة، أما إل إم ارتفعت من 21 لتسجل 24 جنيهاً للعلبة.

كما أكد بأن منتجات الشرقية للدخان، لم تسجل أي ارتفاع وهناك استقرار بأسعار الشركة المصرية، وإنما الارتفاع جاء على السجائر المستوردة، نتيجة ارتفاع الدولار بالبنوك وصعوبة الحصول عليه من قبل المستوردين.

شبكةعيونالإخبارية

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