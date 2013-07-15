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أيهما أكثر أناقة Cara Delevingne أم شقيقتهاPoppy؟

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أيهما أكثر أناقة Cara Delevingne أم شقيقتهاPoppy؟ أيهما أكثر أناقة Cara Delevingne أم شقيقتهاPoppy؟

تحظى الشقيقتان Poppy و Cara Delevingne بشهرة واسعة في مجال الأزياء فقد ظهرتا في العديد من العروض وتهافتت عليهما دور الأزياء لتكونا الوجوه الإعلانيّة لها.
تتمتع كل من الشقيقتين بشخصية وستايل متفرد يميزها عن غيرها حيث عرفت Cara بأسلوبها الشبابي وشخصيتها المرحة التي جعلت المصورين يلاحقونها في الشوارع والطرقات, وقد شاهدناها تخطف الأضواء على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي قبل عدة أسابيع مضت. أما بالنسبة لشقيقتها الكبرى Poppy فتتمتع بستايل عصري وأنيق.
في آخر ظهور لهما اختارت Poppy فستانًا قصيرًا باللون الذهبي البرّاق مع قناع من الريش الذهبي اكتفت بأن تمسكه بيدها بدلاً من أن ترتديه . أما Cara فقد اختارت فستانًا أسود طويلًا وأنيقًا مع قناع أسود أشبه بالنظارة الشمسية.
شاهدي الصور وأخبرينا أي الشقيقتين تحسن اختيار إطلالاتها برأيكِ؟

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سيدتي