إنارة محيط كنائس السنبلاوين لتسهيل عمل كاميرات المراقبة بالدقهلية

الدقهلية ـ محمد حيزة

قامت رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، اليوم، برئاسة المحاسب محمود أبو طالب، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمشاركة إدارة الحدائق والمنتزهات بأعمال زراعة، وقص وتقليم جميع الأشجار المحيطة بسور كنائس المدينة.

وتم تزيين وزراعة بعض الأشجار، بالقرب من كنيسة العذراء مريم بالسنبلاوين، كما قامت إدارة تحسين البيئة برفع جميع المخلفات من محيط الكنيسة، كما قامت شبكة كهرباء السنبلاوين بإنارة كل الأعمدة بجميع الشوارع المحيطة للكنيسة، لتسهيل عملية تصوير الكاميرات المركبة، لمراقبة جميع شوارع حى البرجاس خاصة، جميع المداخل والمخارج المحيطة بالكنيسة.