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ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ببركة السبع

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ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ببركة السبع ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ببركة السبع

>المنوفية – محمد فتحى و محمود شاكر

 

قال المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم، على المحال التجارية المختلفة وخاصة الثلاجات للقضاء على المخالفات بترويج كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى .

 

وأوضح بيومى انه تم تشكيل لجنة بمشاركة الطب البيطري والشرطة، وتم تنفيذ حملة مرورية علي محلات الجزارة والثلاجات الخاصة باللحوم بقرية كفر هلال لضبط المخالفين .

 

وفى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع أكد بيومى انه بالمرور علي ثلاجة المدينة المنورة للمجمدات في الشارع الرئيسي بكفر هلال تم ضبط 4 عبوات كبيرة الحجم من الممبار منتهية الصلاحية وكمية كبيرة من الاطباق الفلين تحتوى على أوراك دجاج  غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالاضافة إلى كمية من اللحوم الفاسدة، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من التحفظ على اللحوم وتحرير المحضر اللازم من اجل القضاء على اى مخالفات من الممكن ان تنتشر  .

 

وأشار بيومى إلى أن الحملات مستمرة ومتواصلة من اجل القضاء على المخالفات المتعددة ومن اجل تامين السلع للمواطنين وتحقيق الجو الامن للاسواق، محذرا من اى مخالفات والتى سيتم التعامل معها بكل قوة وبكل حزم ودون اى محاباة او مجاملة .

 

 

 

 

 

 


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